البورصات الأوروبية تنهي الأسبوع على تراجع متأثرة بهبوط أسهم التكنولوجيا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية مع تراجع البورصات العالمية، بالرغم من صدور تقرير إيجابي للوظائف الأمريكية.



وانخفص مؤشر "ستوكس- 600" بنحو 1.3% ليصل إلى 361.9 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.8% مسجلا 5799.1 نقطة، ليتراجع بنحو 2.8 % في ختام تعاملات الأسبوع.



وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.6% إلى 12842.6 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.4%، في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضا بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4965 نقطة، ويهبط بنحو 0.8% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.



وجاء تراجع البورصات الأوروبية بقيادة أسهم التكنولوجبا والتي هبطت بنحو 2.6% خلال جلسة اليوم، بعد أن كانت تراجعت بنسبة 3.8% خلال جلسة أمس الخميس، لتودع أقوى إغلاق سجلته في 19 عاما خلال جلسة الأربعاء.



وذكر تقرير الوظائف أن الاقتصاد الأمريكي شهد إضافة 1.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مما ساهم في تراجع معدل البطالة إلى 8.4% من 10.2% في يوليو.