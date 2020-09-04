 تقرير: اندلاع حريق كبير شرقي لبنان - بوابة الشروق
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تقرير: اندلاع حريق كبير شرقي لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 12:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 12:29 ص

كشف تقرير إخباري أن حريقًا كبيرًا اندلع اليوم الخميس، في بلدة تقع على بعد 40 كيلومترًا من بيروت في محافظة جبل لبنان شرق البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الحريق اندلع في بلدة دير القمر وأتى على مساحة من الأحراج، ولا سيما الحرج التابع لبلدية دير القمر ذات أشجار الصنوبر.

ويعمل الأهالي بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة المعنية على إخماد الحريق الآخذ بالتوسع نظرًا للرياح الساخنة القوية، التي تساهم في تمدد السنة اللهب.

يأتي الحريق الهائل فيما لا يزال لبنان يعاني من تداعيات انفجار مرفأ لبنان، الذي خلف أكثر من 190 قتيلًا وستة آلاف مصاب.

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