جنرال موتورز وهوندا تسعيان لتحالف مشترك في أمريكا الشمالية

تبحث شركتا صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، واليابانية هوندا موتور، تعميق شراكتهما في أمريكا الشمالية لتطوير محركات بنزين وسيارات من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بشكل مشترك بهدف خفض النفقات في ظل تحول صناعة السيارات نحو المحركات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركتين وقعتا مذكرة تفاهم، غير ملزمة، لإقامة تحالف في أمريكا الشمالية، بحسب بيان صدر اليوم الخميس.

وستواصل كل شركة بيع سياراتها في الولايات المتحدة تحت علامتها التجارية، ستتعاون الشركتان في مجالات، مثل شراء المكونات والمواد الخام، والأبحاث والتطوير وخدمات السيارات المتصلة بشبكات الاتصالات.

وذكرت بلومبرج أن هذا التحالف يمثل خطوة كبيرة نحو تكامل عمليات اثنتين من أكبر شركات السيارات في العالم رغم انه لم يتم الاتفاق نهائيا على شروط التحالف، كما ان الشركتين لا تعتزمان تبادل شراء الأسهم فيما بينهما.

وفي الوقت نفسه، يشير التحالف إلى أن صناعة السيارات في العالم تكافح لتمويل الجيل الجديد من تقنيات السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والمتصلة بالإنترنت، في حين تبقي على إنتاجها من السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الكربوني.