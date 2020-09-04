مصادر لـ«الشروق»: التوقيع النهائى على اتفاق السلام السوداني مطلع الشهر المقبل

ترجيحات باستضافة جوبا لمراسم التوقيع.. وإعلان ترتيبات الحفل خلال أسبوع

رجحت مصادر سودانية وجنوب سودانية مطلعة إعلان ترتيبات التوقيع النهائى على اتفاق السلام السوداني خلال أسبوع على الأكثر، مشيرة إلي أن التوقيع سيكون مطلع الشهر المقبل.

وقالت المصادر المطلعة على سير الترتيبات الراهنة عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام السودانى، في تصريحات لـ "الشروق" إنه من المرجح الإنتهاء من وضع المصفوفة الخاصة بتنفيذ الاتفاق بين يومين و أسبوع على الأكثر، ومن ثم ستعقد لجنة الوساطة مؤتمراً صحفياً تُعلن فيه عن تفاصيل حفل التوقيع على الاتفاق النهائي.

وأضافت المصادر أن المشاورات بين جميع الأطراف المشاركة في التوقيع على اتفاق السلام، رجحت انعقاد حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بعاصمة جنوب السودان "جوبا" لاسيما إنها الدولة الراعية لاتفاق السلام والمفاوضات منذ انطلاقها، ولكن سيتم الإعلان رسمياً عن اسم الدولة المضيفة للتوقيع قريباً، مشيرة إلى أن التوقيع سيكون مطلع أكتوبر المقبل.

من جهته، أعرب مقرر لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية، الدكتور ضيو مطوك، عن أمله في أن تنتهي لجان المناقشات بالمسارات المختلفة قريباً، استعداداً للإحتفال بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل بشكلً نهائي.

وأضاف مطوك في تصريحات صحفية أنه تم تقسيم جدول أعمال اللجان إلى ثلاث لجان، هم "مسار دارفور لمناقشة أوضاع النازحين، لجنة المسارات الأخرى والتي بدأت مناقشة مسار شرق السودان، فضلاً عن لجنة مسار الترتيبات الأمنية" وذلك بمشاركة الوفد الحكومي، ولا تزال اللجان في انعقاد مستمر للإنتهاء من أعمالها.

يذكر أن اللجان المشتركة بين وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني، ورؤساء وفود الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، قد عقدت أول اجتماعاً لها، الأربعاء الماضي، بحضور رئيس لجنة الوساطة الجنوبية المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت قلواك.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت على اتفاق السلام الشامل بالأحرف الأولى مع قادة الحركات المسلحة المنضوية تحت مسار الجبهة الثورية، يوم الأثنين الماضي، برعاية رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، حيث انطلقت المفاوضات بين الطرفين في العاصمة جوبا في نهاية العام الماضي.