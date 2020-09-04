سلوفاكيا تستدعي سفير بلجيكا احتجاجا على أداء شرطية تحية نازية بعد تعامل وحشي لأحد رعاياها

استدعت وزارة الخارجية السلوفاكية السفير البلجيكي عقب تفجر حالة من الغضب بسبب صور تظهر شرطية وهي تؤدي تحية نازية، خلال قيام زملائها بتقييد مواطن سلوفاكي مصاب، توفي فيما بعد في الحجز.



وكان إيفان كورتشوك وزير الشؤون الخارجية السلوفاكي قد عبر من قبل عن صدمته بشأن تصرف الشرطة. واستدعى اليوم الجمعة سفير بلجيكا جيسلين دهوب، حسبما ذكر موقع "في آر تي" الإخباري المحلي على شبكة الانترنت.



وكان جوزيف شوفانيتش (38 عاما) وهو مواطن سلوفاكي، قد اقتيد إلى الحجز في مطار شارلروا عام 2018. وبمجرد أن تم وضعه بالحجز، تم دفع رأسه بجدار الزنزانة إلى أن نزف، حسبما أظهرت صور حصلت عليها ونشرتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا الشهر.



وتظهر اللقطات المصورة العديد من أفراد الشرطة وهم يقومون بتقييده، بينما ترقص شرطية قبل أن تؤدي تحية نازية بعد ذلك. ووفقا لتقارير تمت محاولة إنعاشه، لكنه دخل في غيبوبة ثم توفي.