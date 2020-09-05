أذربيجان تعيد فتح المقاهي والمطاعم مع انخفاض معدلات عدوى كورونا

أعلنت مجموعة المهام الخاصة الحكومية المعنية بمنع انتشار مرض كوفيد – 19 في أذربيجان أنه سيتم السماح بتناول الطعام داخل المقاهي والمطاعم إعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.



ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المجموعة الحكومية القول إنه سيتم كذلك رفع حظر سفر وتنقل الأشخاص بين العاصمة باكو وباقي مناطق البلاد وهو الحظر الذى تم فرضه في مارس الماضي.



وأوضح البيان أن الحدود الدولية ستبقى مغلقة حتى نهاية الشهر الجارى كما ستظل التجمعات العامة وحفلات الزفاف والجنازات محظورة .



وأشارت بيانات حكومية إلى أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 132 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد -19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد ، كما تعافى 155 شخصا وتوفى شخصان .



وأعلنت أذربيجان أن إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ منذ انتشار المرض في البلاد وحتى الآن 37 ألفا وواحد وثلاثين حالة بينما بلغ عدد الوفيات 543 شخصا بينما بلغت حالات الشفاء 34419 حالة.