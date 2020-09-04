الليبيون يستأنفون التظاهر ضد حكومة السراج

الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات فى مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا وتدعو إلى إغلاقها

أعلن حراك 23 أغسطس المنظم للاحتجاجات فى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، أنه سيستأنف المظاهرات ضد حكومة فايز السراج من أجل المطالبة بالحياة الكريمة والقضاء على الفساد والميليشيات المسلحة وهيمنتها على العاصمة، بعد توقف دام نحو أسبوع.

وأوضح الحراك، فى بيان له، أن مظاهراته ستنطلق خلال ساعات، بميدان الشهداء، مؤكدا على سلمية المظاهرات ورفض التعدى على الممتلكات العامة والخاصة ورفع شعارات تأييد لأى جهة أو حزب أو شخص، وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية.

وجاء ذلك غداة قرار المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق الليبية، رفع الوقف الاحتياطى عن وزير الداخلية المفوض، فتحى باشاغا، والسماح له بمباشرة مهامه، بعد تحقيقا إداريا مع باشاغا على خلفية المظاهرات فى طرابلس.

من جهته، قال باشاغا إن التحقيق معه تم فى موعده واستمر خمس ساعات وعشرين دقيقة، موضحا أن التحقيق تم بوجود أعضاء المجلس الرئاسى دون وجود أى أطراف أخرى.

وأضاف باشاغا، فى مقطع فيديو نشره عبر حساب الحكومة، أن أسئلة التحقيق دارت بشكل أساسى حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها، مشيرا إلى أنه تمت مساءلته تفصيليا حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأى تجاوزات قد يكون المتظاهرون تعرضوا لها. وعقب عودته إلى العمل، تفقد باشاغا، منتسبى الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وكان باشاغا قد وصل، أمس، إلى مقر حكومة الوفاق لبدء التحقيق معه، فى موكب كبير رافق وصوله إلى المقر. وحاصرت عناصر مدججة بالسلاح تابعة لباشاغا مقر الحكومة من جميع الجهات فى طريق السكة، بعد وصوله لحضور جلسة التحقيق معه.

وفى روما، شدد وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى، على ضرورة التأكيد على الدور الاستراتيجى لليبيا بالنسبة لإيطاليا. وقال جويرينى إن تخيل عدم التواجد بشكل كامل فى الشأن الليبى أمر خاطئ لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبى، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

من ناحية أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، معربا عن «إدانته الشديدة للانتهاكات التى يتعرضوا لها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جوتيريش فى تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولى: «ما من شىء يمكن أن يبرر الظروف المروعة التى يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون فى ليبيا».

وندد جوتيريش بـ«الظروف المروعة والمعاملة السيئة» التى يعانى منها اللاجئون والمهاجرون فى مراكز الاحتجاز، «بما فى ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسرى وعنف جنسى وجندرى على أيدى مسئولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص فى الغذاء والرعاية الصحية».