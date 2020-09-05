ترامب: دول عربية تسألنا متى سيأتي دورها لتدشين علاقات مع إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن دولا عربية عدة تخوض اتصالات مع إدارته وتنتظر دورها لإبرام اتفاقات بدء علاقات رسمية مع إسرائيل، بعد توصل الإمارات إلى معادة سلام معها.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في البيت الأبيض خلال مراسم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو: "هناك دول أخرى في الشرق الأوسط تخوض اتصالات مكثفة معنا وتسأل، متى سيأتي دورنا، متى سنوقع نحن (الاتفاقات مع إسرائيل)؟"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيسود في الشرق الأوسط سلام عظيم، ولم يكن هناك أي شخص كان بإمكانه تلفظ مثل هذه الكلمات على مدار زمن طويل".

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي ذاته أن كوسوفو، التي تقطنها أغلبية مسلمة، اتفقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي تغريدة نشرها لاحقا، كتب الرئيس الأمريكي: "يوم عظيم جديد لشأن السلام في الشرق الأوسط. اتفقت كوسوفو، التي تقطنها أغلبية مسلمة، وإسرائيل على تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات الدبلوماسية. عمل ممتاز! سيليه قريبا مزيد من الدول المسلمة والعربية!".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.