أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 4ر8 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، في رقم جاء أفضل مما كان متوقعا، حيث واصل الاقتصاد التعافي بشكل متباطئ من تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وتراجع معدل البطالة بشكل حاد مقابل 7ر14 بالمئة في أبريل، لكنه يظل مرتفعا بشكل قياسي، حيث كان يبلغ 5ر3 بالمئة في فبراير، في أدنى مستوى خلال نصف قرن، وذلك قبل أن تضرب الجائحة الولايات المتحدة.



وأضاف المكتب أن الاقتصاد أضاف نحو 4ر1 مليون وظيفة، بالكاد بما يتماشى وتوقعات بورصة وول ستريت. ويأتي هذا الرقم بالمقارنة مع 7ر1 مليون وظيفة أضيفت في يوليو، وينخفض بشكل حاد مقابل 8ر4 مليون وظيفة مضافة في يونيو، ما يشير إلى أنه بينما يتحسن سوق العمل ببطء، فهو يفقد جزءا من قوة الزخم.



وبلغ معدل البطالة في يوليو 2ر10 بالمئة.



وقال مكتب إحصاءات العمل إن التحسن يعكس "الاستئناف المستمر للنشاط الاقتصادي الذي تقلص جراء جائحة فيروس كورونا وجهود احتوائها".



وكانت الوظائف التي تمت إضافتها في قطاعات تجارة التجزئة والخدمات المهنية والتجارية والترفيه والضيافة وخدمات التعليم والصحة.



وكان التوظيف في أغسطس لا يزال دون مستوى ما قبل الجائحة.



وجاء صدور معدل البطالة في وقت لا يزال فيه الكونجرس على خلاف بشأن تمرير حزمة تحفيز جديدة، يمكن أن تحل محل إعانات البطالة المحسنة أسبوعيا بقيمة 600 دولار، والتي انتهت فترة سريانها.



كما يأتي أيضا بعدما حذرت شركات أمريكية كبرى من تسريح عمالة هذا الأسبوع، حيث تعتزم شركة فورد للسيارات شطب 1400 وظيفة إضافية قبل نهاية العام، وإعلان شركة يونايتد أيرلاينز للطيران أن 1600 من موظفيها يواجهون شبح الحصول على إجازة غير طوعية في أكتوبر على أقرب تقدير.



وتعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يستعد لخوض إعادة انتخابه في نوفمبر، بتعاف سريع للاقتصاد، على الرغم من تشكك معظم المحللين بشأن ذلك.



وجاء رد فعل ترامب سريعا للترويج لتقرير معدل البطالة الصادر اليوم الجمعة.



وقال ترامب: "أرقام وظائف عظيمة! أضيف 37ر1 مليون وظيفة في أغسطس. معدل البطالة يتراجع إلى 4ر8 بالمئة. (نجاح باهر، أفضل كثيرا من المتوقع). كسر حاجز 10 بالمئة بشكل أسرع وأعمق عما كان متوقعا بإمكانية ذلك)



وسجلت الولايات المتحدة 1ر6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 186 ألفا و800 وفاة بالمرض، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وتتراجع حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة بعد قفزة خلال الصيف، لكن الفيروس لا يزال يضرب العديد من المناطق.