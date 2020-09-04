برغم أزمة كورونا: السماح مجددا للمهاجرين اليهود بدخول ألمانيا

قررت السلطات الألمانية تجديد السماح للمهاجرين اليهود بدخول ألمانيا مرة أخرى بعد توقف فرضته أزمة كورونا.



وقالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، في برلين إن وزير الداخلية هورست زيهوفر اتخذ هذا القرار يوم الأربعاء الماضي.



ورحب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بالقرار، وقال رئيسه جوزيف شوستر: "نشعر بارتياح شديد لأن الحكومة الفيدرالية استجابت بسرعة ولم تدع المهاجرين اليهود يقفون أمام باب مغلق."



وأوضح المجلس أن التعليق المؤقت لإصدار التأشيرات وضع المتضررين "في وضع لا يطاق، وبما أن ألمانيا قد أعطتهم بالفعل خطاب قبول، فقد اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وللقيام بذلك كان عليهم على سبيل المثال إلغاء تسجيلهم في مكان إقامتهم، والتخلي عن عملهم، وإلغاء تسجيل أطفالهم في مدارسهم".



وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه بالتوافق مع توصية لمجلس الاتحاد الأوروبي وهو الجهة التي تمثل دول الاتحاد، فإن بإمكان المهاجرين اليهود، وخاصة القادمين من أوكرانيا وروسيا ألا يلزموا بالدخول إلى ألمانيا مباشرة بشكل مؤقت.



وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن حالة العدوى بالفيروس في هذه البلدان ما تزال حرجة إلا أن الحكومة الألمانية وافقت على استثناء هؤلاء لاسباب إنسانية.



وأوضحت الوزارة أن الخارجية الألمانية تسعى "ما أمكن ذلك" لإصدار تأشيرات لهذه المجموعة مرة أخرى، إلا أنه يجب عليهم مراعاة قواعد الحجر الصحي الخاصة بالولايات الألمانية عند دخول البلاد.



وذكرت الوزارة في تبرير ذلك "إن وزارة الداخلية تتحمل بذلك مسؤولية هذا القرار الذي يبلغ درجة عالية من الأهمية في عملية قبول المهاجرين، وهي مسؤولية نشأت على خلفية التبعات التاريخية لجرائم النازية تجاه اليهود".