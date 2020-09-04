لبنان يسجل 527 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 527 إصابة يومية جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 19 ألفا و480 حالة ثبتت إصابتها من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 183 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 9099 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.