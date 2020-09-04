كولومبيا تعتقل 4 من مواطني فنزويلا يشتبه بتورطهم في مؤامرة لاختطاف مادورو

ذكرت تقارير إعلامية في كولومبيا يوم الخميس إن سلطات البلاد اعتقلت أربعة مواطنين من فنزويلا يشتبه بتورطهم في مؤامرة لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما اتهمت بوجوتا منفذي الاعتقال بمحاولة زعزعة استقرار كولومبيا.

وألقي القبض على الأربعة، وبينهم امرأة، في العاصمة بوجوتا، وفي مدينة "بارانكويا" الساحلية شمالي كولومبيا.

وتردد أن الاتهامات المنسوبة للأربعة تشمل تدريب أفراد شاركوا في ما يطلق عليه "عملية جيدون" ضد الرئيس مادورو، والتي هدفت إلى الإطاحة بالحكومة الفنزويلية، في شهر أيار/مايو الماضي، بالإضافة إلى تزويدهم بالأسلحة لتنفيذ العملية، وفقًا لصحيفة إل تيمبو وإذاعة كاراكول.

وأكد الرئيس إيفان دوكي يوم الخميس تنفيذ الاعتقالات، لكنه قال إن المعتقلين يريدون "تنظيم عمليات لزعزعة الاستقرار" يفترض أن تمولها فنزويلا.

وقال قائد الشرطة أوسكار أتيهورتوا إن الأربعة كانوا "يخططون للقيام بأنشطة لزعزعة الاستقرار بهدف نزع الشرعية عن مؤسسات الدولة الكولومبية".

وأصدرت فنزويلا أحكاما طويلة بالسجن بحق 17 شخصا الشهر الماضي على خلفية اتهامات بالتورط في العمليه جيدون "، والتي يُزعم أنها كانت تهدف لإختطاف مادورو إلى الولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بتهريب المخدرات، وتنصيب حكومة جديدة في فنزويلا. وكان بين من صدرت الأحكام بحقهم مواطنان أمريكيان..

وتمكنت جماعات مسلحة عدة من دخول فنزويلا عبر أراضي كولومبيا، بحسب مصادر رسمية. وقتل ثمانية من مسلحي هذه الجماعات، على الأقل، في اشتباكات مع قوات الأمن الفنزويلية، وألقي القبض على العشرات.

وتحدثت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة عن وثائق تفيد بأن "عملية جيدون" أعدتها شركة الأمن الأمريكية "سيلفر كورب" التي يديرها جندي قوات النخبة السابق جوردان جودريو، بالتعاون مع المعارضة في فنزويلا.

ورغم ذلك، نفت الحكومتان الأمريكية والكولومبية ما رددته فنزويلا من تورطهما في محاولة الإطاحة بالحكومة.

ونفى وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا يوم الخميس اتهامات دوكى ووصفها بأنها تعبير عن "الوقاحة الشديدة".