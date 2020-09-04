توقف العمل في مبنى منهار ببيروت بعد رصد مؤشرات على وجود أحياء

نفذت فرق إنقاذ في بيروت حفرة عمقها 3 أمتار من أجل الاقتراب من المنطقة التي تم فيها رصد مؤشرات محتملة على وجود أحياء تحت أنقاض مبنى منهار.

وأشار متطوع من الدفاع المدني في الموقع لوكالة الأنباء الألمانية إلى "خطر أن ينهار ما تبقى من المبنى فوق فرق الإنقاذ".

وقالت إدارة الإطفاء إن العمل بالموقع قد توقف بسبب الخطر المحتمل على فرق الطوارئ، مما أثار غضبا لدى حشد تجمع قرب الموقع.

وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت مروان عبود إن فريق إنقاذ من تشيلي رصد مؤشرات محتملة على وجود أحياء أنقاض المبنى المنهار، ما دفع إلى إرسال المزيد من العمال ومعدات الإنقاذ.

وكان المبنى انهار جراء الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الماضي.