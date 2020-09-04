انتحار شاب بقنا لمروره بحالة اكتئاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، من كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب بقرية حجازة قبلي بمركز قوص وبها آثار خنق بالرقبة مستخدما حبل، حيث تبين انتحار المجني عليه بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة وأودعت الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي.

وكان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة شاب بها آثار خنق بالرقبة، وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات إلى أن المجني عليه يدعى "عامر ه ح" 23 سنة، وأنه انتحر نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة فقام بخنق نفسه بحبل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.