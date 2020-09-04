عضو الزمالك: الفوز في الدوري يعطينا الطموح للتتويج بإفريقيا

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الأبيض دائمًا يتفوق على بيراميدز في المواجهات المباشرة بينهما.

فاز الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أنور، في تصريحات إذاعية، عبر "الشباب والرياضة": "أقول باستمرار أن الزمالك "كعبه عالي" على بيراميدز في المباريات".

تابع: "الزمالك واجه بيراميدز بالطريقة التي يستطيع أن يفوز بها عليه، في ظل غياب طارق حامد وحازم إمام ومحمد عبد الشافي، وهم من الأعمدة الاساسية في الفريق، ولكن كارتيرون استطاع التعامل مع المباراة بشكل جيد.".

وواصل: "ضربة الجزاء المهدرة من بيراميدز أعطت للزمالك روح أكثر أن يعودوا للمباراة، ولذلك أحرزنا هدف ثان لصالحنا".

استكمل: "الفوز على بيراميدز سيكون له تأثيرًا على جدول الدوري لأنها مباراة بست نقاط، ووسعنا الفارق بيننا وبينهم، والمكسب يعطي للزمالك والجماهير طمأنينة أننا في المباريات المهمة نظهر بشخصية البطل".

أردف:" لن نتحدث في موضوع خصم نقاط مباراة قمة الدور الأول، هناك شكوى تم تقديمها، ولم يتم اتخاذ قرار فيها حتى الآن".

أوضح: "لو نريد أن نفوز بدوري أبطال إفريقيا فيجب أن نحقق الفوز في بطولة الدوري".

اختتم: "مطالبون بالمكسب أمام الفرق الكبيرة والمنافسين، وأصبحنا في المركز الثاني ونحاول الحفاظ على هذا المركز، لكي نتواجد في بطولة إفريقيا الموسم المقبل".