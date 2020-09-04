الكاثوليك في ألمانيا يستأنفون مشاوراتهم حول الإصلاح للمرة الأولى منذ بداية كورونا

للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة كورونا، يستأنف الكاثوليك الألمان مشاوراتهم حول عملية إصلاح "الطريق السينودسي" اليوم الجمعة.

ولن يُعقد اجتماع اليوم كما كان مخططا من قبل في شكل جمعية سينودسية كبيرة في مدينة فرانكفورت، لأن ذلك كان سيتطلب اجتماع 230 فردا في قاعة واحدة. وبدلا من ذلك، يعقد الكاثوليك خمسة مؤتمرات إقليمية أصغر في برلين ودورتموند وفرانكفورت ولودفيجسهافن وميونخ. والمشاركون هم أعضاء الجمعية السينودسية وموظفو اثنان من إجمالي أربعة منتديات سينودسية.

ويشمل الطريق السيودسي أربعة موضوعات رئيسية: تعامل الكنيسة مع السلطة، وأخلاق الكنيسة الجنسية، وعزوبية الكهنة المثيرة للجدل، ومكانة المرأة في الكنيسة. لكن في المؤتمرات الإقليمية الخمسة التي تعقد في الصباح، سيُجرى أولا مناقشة آثار كورونا على جهود الإصلاح.

وما يميز الطريق السيودسي هو أن رجال الدين والعلمانيين متساوون إلى حد كبير هنا، حيث يجلس الأساقفة والكاردينالات في صف المؤمنين العاديين، ومن المنتظر أن يكون في نهاية العملية إصلاحات ملموسة. ومع ذلك، فقد أعلن الفاتيكان من قبل أن الألمان ليس لديهم الحق في تغيير المبادئ الأساسية، مثل حصر الكهنوت على الرجال.