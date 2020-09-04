نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى لمعاناته من مشاكل في الرئة بسبب كورونا

نُقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى لمعاناته من مشاكل طفيفة في الرئة بسبب فيروس كورونا المستجد ، لكنه لايرقد بالعناية المركزة كما أنه يتنفس دون أجهزة دعم ، وذلك حسبما ذكر طبيبه اليوم الجمعة .



ويتواجد برلسكوني (83 عامًا) في مستشفى سان رافاييل الشهير في ميلانو بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال طبيبه ألبيرتو زانجريلو، في تصريحات للصحافة ، إن وضع برلسكوني "هادئ" وإنه "لا يخضع لعلاج بالأنابيب وإنه يتنفس بشكل طبيعي"، وإنه ليس في العناية المركزة.



وأضاف زانجريلو "أنا متفائل بشأن الأيام المقبلة"، مضيفًا أن قرار إدخاله إلى المستشفى اتخذ بناءً على سنه وتاريخه المرضى.