أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الجونة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب عبدالله السعيد، وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة، وكان غاب الثنائي عن مباراة فريقهما أمام الزمالك والتي فاز بها الأبيض أمس الخميس بنتيجة 2 – 0.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – عبد الرحمن أيمن – يوسف نادر.

الدفاع: عمر جابر – محمد حمدي – طارق طه – عبد الله بكري – علي جبر – رجب بكار – أحمد أيمن منصور.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري – محمد فتحي – أحمد توفيق – محمد فاروق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – عمر العيوني – إبراهيم عادل – محمود حمادة

الهجوم: جون أنطوي – دودو الجباس.