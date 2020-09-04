سوناطراك الجزائرية تعلن سيطرتها على تسربين للنفط جنوبي شرق البلاد

أعلنت شركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية اليوم الجمعة، سيطرتها على التسربين اللذين وقعا في أنبوبين للنفط بولاية الوادي جنوبي شرق البلاد مساء أمس الخميس.



وقالت الشركة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": " فور وقوع التسرب النفطي على مستوى الأنبوب أو كيه1 بمنطقة البعاج ولاية الوادي، يوم 3 سبتمبر 2020، الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) وسكيكدة، باشرت الفرق التقنية المختصة لسوناطراك، ابتداء من الساعات الأولى لنهار اليوم، باحتواء وامتصاص كمية النفط المتسربة وبدء أشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من جراء الفيضانات".



كانت سوناطراك كشفت في وقت سابق عن حدوث تسربين على مستوى خط أنبوب أو كيه 1 ، الذي يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بميناء ولاية سكيكدة يعود إلى سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها الولايات الجنوبية.