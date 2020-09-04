إيطاليا تسجل 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة منذ 4 أشهر

أعلنت إيطاليا تسجيل 733ر1 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة ، في أكبر حصيلة للإصابات منذ 2 مايو الماضي ، وفقا للبيانات الواردة على موقع وزارة الصحة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الزيادة جاءت بسبب وصول الاختبارات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 085ر113 اختبارا. وتم تسجيل 11 حالة وفاة إضافية منذ أمس الخميس.

وارتفع مجموع حالات الإصابة المبلغ عنها منذ أواخر فبراير إلى 644ر274 حالة في حين أن الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدل الذي تم تسجيله في ذروة تفشي الجائحة الذي بلغ 557ر6 إصابة جديدة في يوم واحد في 21 آذار/مارس الماضي.

وبلغت حالات الوفاة بسبب كوفيد 19 في إيطاليا حتى الآن ما مجموعه 518ر 35 شخصا.