نورث كارولينا الأمريكية تضخ أكثر من مليار دولار إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

وافقت الجمعية العامة لولاية نورث كارولينا الأمريكية اليوم الخميس على تقديم حزمة مساعدات إضافية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بقيمة 1ر1 مليار دولار، تشمل 335 دولارا للأسر التي لديها أطفال.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن المبلغ الذي سيتم دفعه مرة واحدة، مرتبط بالائتمان الضريبي الاتحادي للطفل، لكنه قد يمتد إلى أسر متدنية الدخل لا يطلب منها تقديم إقرارات ضريبية.

وقالت بلومبرج إن الحزمة التي تعتمد على أموال المساعدات التي وافق عليها برلمان الولاية في وقت سابق هذا العام، لا تشمل زيادة المساعدات الطيبة التي كان يسعى من أجلها نواب ديمقراطيون وحاكم الولاية روي كوبر.

وتشمل الحزمة أيضا زيادة بمقدار 50 دولارا أسبوعيا لإعانات البطالة في الولاية، فضلا عن المبلغ الإضافي الاتحادي بقيمة 300 دولار كل أسبوع.

كما تتضمن الحزمة زيادة التمويل المخصص لأجهزة الرعاية الصحية، ودعم الشركات، والتعليم، ومخصصات مواجهة الأعاصير، والانتخابات واتصالات الانترنت.