العثور على 6 أشخاص بين قتيل وجريح بمنزل بمقاطعة أونتاريو الكندية

عثرت شرطة مقاطعة "أونتاريو" الكندية على خمسة أشخاص قتلى، وأخرى مصابة بمنزل في مدينة أوشاوا، من جراء حادث إطلاق نار وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم شرطة بلدية "دورهام" الإقليمية بمقاطعة "أونتاريو" جورج تودوس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - إنهم تلقوا العديد من الاتصالات؛ للإبلاغ عن سماع صوت إطلاق نار من منزل في مدينة "أوشاوا" بالمقاطعة.

وأضاف تودوس أنه من المعتقد من بين الضحايا رجلان، وآخران في أوائل سن المراهقة، غير أن الشرطة في انتظار تأكيدًا من الطب الشرعي، لافتًا إلى أن الضباط عثروا أيضًا على إمرأة بالمنزل مصابة بجروح بالغة إثر إطلاق النار لكن لا تمثل تهديدًا على حياتها وتم نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح تودوس - للصحفيين بموقع الحادث - أن المحققين يعتقدون أن من أطلق النار يعد من بين الضحايا القتلى، قائلاً : "نحن في انتظار وصول فريق التحقيق الجنائي لدينا حتى نتمكن من الحصول على إدراك أفضل لما حدث بالضبط والأسباب التي أدت إلى إطلاق النار".