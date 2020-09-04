ترامب يعلن تطبيع العلاقات الاقتصادية بين صربيا وكوسوفو

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق "لتطبيع العلاقات الاقتصادية" بين صربيا وكوسوفو، في اليوم الثاني من المفاوضات بالبيت الأبيض.

وقال ترامب اليوم الجمعة إن "الأمور الاقتصادية تستطيع أن تجمع الأشخاص معا"، حيث استضاف الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي.

وقال ترامب إن كل طرف التزم بالتطبيع، واصفا إياه بأنه "يوم تاريخي فعلا".

ووقف زعيما صربيا وكوسوفو يتوسطهم ترامب بالمكتب البيضاوي لدى مراسم التوقيع.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن التركيز في الوقت الراهن ينصب على تطبيع العلاقات الاقتصادية وليس السياسية، لكنه عبر عن أمله في أن تساعد الروابط التجارية في تحسين العلاقات عموما بين كوسوفو وصربيا.