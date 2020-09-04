دراسة: مشاكل الجهاز الهضمي من العلامات الرئيسية للإصابة بكورونا لدى الأطفال

اعتبرت دراسة بريطانية نشرت نتائجها، اليوم الجمعة، أن القئ والإسهال مؤشرين هامين للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لدى الأطفال، داعية إلي تحديث لائحة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لأعراض الإصابة بالفيروس.

وتضم القائمة المرجعية للأعراض الخاصة بالإصابة بكورونا لدى الأطفال، في الوقت الحالي، 3 أعراض فقط وهم: ارتفاع درجة الحرارة، وسعال متجدد ومستمر، وتغير أو فقدان لحاستي الشم والتذوق، الذي أضيف إلى القائمة آواخر مايو الماضي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

واعتبر باحثون في دراسة أجرتها جامعة كوينز بالمملكة المتحدة أن اضطرابات المعدة تعد من أعراض كوفيد-19 لدى الأطفال، مشيرين إلي أنها تعتبر علامة أساسية على الإصابة بالوباء.

وأظهرت دراسة أجريت بين 6 أبريل و3 يوليو الماضيين، شارك فيها أكثر من 990 طفل من أبناء العاملين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين عامين و 15 عاما، لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى للعلاج من كورونا.

وقام فريق البحث بسحب عينة دم من الأطفال، ووجدوا أن 68 طفلاً لديهم أجسام مضادة لكورونا، وأفاد 31% من هؤلاء الأطفال بإصابتهم بالحمى، و18% بالصداع، و19% عانوا من أعراض بالجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وتشنجات المعدة.

من جهته، قال توم ووترفيلد، المعد الرئيس للدراسة إن "الإسهال والقيء أكثر شيوعا من السعال أو حتى التغيرات في حاستي الشم والذوق"، مضيفا: "إذا كنت تريد بالفعل تشخيص العدوى لدى الأطفال، فنحن بحاجة إلى البدء في النظر في الإسهال والقيء، وليس فقط أعراض الجهاز التنفسي العلوي".

وتابع ووترفيلد: "من خلال متابعة الأعراض الثلاثة المدرجين في اللائحة حاليا، فإن اختبار الأطفال الذين تظهر عليهم هذه الأعراض سيحدد 76% من الحالات المصابة بكورونا، في حين أن إضافة أعراض الجهاز الهضمي إلى لائحة أعراض المرض سترفع نسبة اكتشاف الحالات المصابة إلى 97 %".

يشار إلي أن دراسات حول البالغين أظهرت العديد من الأعراض الآخرى كمؤشرات على الإصابة بكورونا مثل آلام العضلات والإعياء والتشوش وآلام الصدر وإضطرابات المعدة.