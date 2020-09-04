أستراليا تمدد حظر السفر دوليا لثلاثة أشهر إضافية

أعلنت أستراليا أنها ستمدد القيود المفروضة على حدودها الدولية لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، لحماية البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وتم فرض القيود على جميع الزوار الأجانب في أذار/مارس، مع منع الأستراليين والمقيمين الدائمين أيضا من مغادرة البلاد ما لم يتم منحهم استثناء.

وبناءً على نصيحة لجنة حماية الصحة الأسترالية، أعلن وزير الصحة جريج هانت في وقت متأخر من يوم الخميس أنه سيتم تمديد فترة الطوارئ حتى 17 كانون أول/ديسمبر المقبل على الأقل.

وقال هانت في بيان: "نصحت لجنة حماية الصحة الأسترالية بأن الوضع الدولي والمحلي المتعلق بكوفيد-19 لا يزال يشكل خطرا غير مقبول على الصحة العامة".

وتابع "أن تمديد فترة الطوارئ هو استجابة مناسبة لهذا الخطر".

وانتقد مشرعو المعارضة هذا الموقف المتشدد قائلين إن الحكومة تتجاهل الوضع في الاعتبار أن 23 ألف أسترالي تقطعت بهم السبل في الخارج. واتهمت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال كريستينا كينيلي اليوم الجمعة رئيس الوزراء "بالتخلي عن المواطنين ".

وفرضت الحكومة الاسترالية في تموز/يوليو حدا أقصى يصل إلى 4 آلاف وافد أسبوعيا إلى البلاد وبدأت الولايات في فرض رسوم على الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري في الفنادق لمدة أسبوعين.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا 737 حالة، وفقًا للأرقام الصادرة اليوم الجمعة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات 26 الفا و 49 حالة.