وزير داخلية النمسا: تشديد القيود على الحدود ضرورة لمواجهة أزمتي كورونا والهجرة غير الشرعية

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن تشديد القيود على حدود النمسا مع دول الجوار يعد ضرورة قصوى فى هذه المرحلة أكثر من أي وقت آخر بسبب تصاعد المخاطر الناجمة عن أزمتي كورونا والهجرة غير الشرعية.



وقال نيهمر، في تصريحات له، اليوم الجمعة، عقب تفقد النقطة الحدودية "شبيلفيلد "، إن الوضع الحدوي مطمئن بفضل تفاني رجال الشرطة المتواجدين فى مختلف المواقع الحدودية.



وكانت النمسا قد وافقت على منح اليونان مليوني يورو كمساعدة لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصد موجات الهجرة غير الشرعية من اللاجئين على الحدود التركية اليونانية خاصة فى ضوء الابتزاز التركي والتهديد المستمر للاتحاد الأوروبي بتسهيل تدفق موجات جديدة من التدفق الجماعي للاجئين.



يشار إلى أن النمسا تنسق أيضا مع دول الجوار المجر وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك للحد من انتشار وباء فيروس /كورونا/ وأيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية.