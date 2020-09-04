كوكا يكشف عن رهان بينه وبين صلاح قبل بداية الموسم

كشف أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليوناني عن رهان وتحدي بينه وبين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي قبل بداية الموسم الجاري.

وقال كوكا في تصريحات لموقع الفيفا :"صلاح صديق قديم، بدأنا في نفس الفترة مع منتخب الشباب وكلما اجتمعنا نستذكر العديد من الذكريات ونتحدث عن الحاضر".

وأضاف :"شاءت الصدف أن نتوج بلقب الدوري في نفس الموسم الماضي. وخلال الحديث عن الموسم الجديد أخبرته أنني سأسجل أهدافاً أكثر من التي سيسجلها مع ليفربول".

وعن رد صلاح على ذلك التحدي، قال كوكا :"ما كان منه إلا وأن قبل الرهان وقال لن تربح (يضحك) سنرى من الذي سينجح نهاية الموسم".

وواصل كوكا تصريحاته لموقع الفيفا قائلًا :"أتمنى له التوفيق هو سفير فوق العادة للكرة المصرية وفخور بما ينجزه هناك، ربما نتواجه في دوري الأبطال، آمل ذلك."

ووجه كوكا رسالة لحسام البدري، مدرب المنتخب الذي طالبه بالاستمرار على نفس الوتيرة وتحسين قدراته، حيث قال :"أشكر الكابتن حسام على دعمه وتواصله الدائم معي. وبدوري سوف أستمر في العمل على تطوير أدائي لكي أقدم ما هو مطلوب مني عند استدعائي للمنتخب الوطني. أمامنا مهمتين كبيرتين، التأهل لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس أفريقيا المقبلة والمنافسة عليها".