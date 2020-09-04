بي إن: ميسي يقرر البقاء في برشلونة

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في برشلونة، بعدما طالب بالرحيل الأسبوع الماضي.

ووفقا لشبكة «بي إن سبورت» فإن ميسي قرر الاستمرار في برشلونة الموسم المقبل لينهي بالتالي العام المتبقي له في عقده مع النادي الكتالوني.

وكان والد ميسي ووكيل أعماله قد اجتمع مع رئيس النادي الكتالوني جوزيب ماريا بارتوميو لكن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق على أي تفاصيل، تقضي بخروج اللاعب كما يرغب بتفعيل بند رحيله مجانًا، حيث جاء رد إدارة البلوجرانا بالتأكيد على حرصهم استمرار أفضل لاعب في العالم بتجديد عقده لموسمين آخرين.

من جانبها أكدت قناة «TYC» الأرجنتينية أن ميسي سيعود للتدريبات تحت قيادة رونالد كومان استعدادًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، على أن يظهر للمرة الأولى يوم 27 سبتمبر ضد فياريال.

ميسي كان أبلغ برشلونة عبر الفاكس الثلاثاء الماضي، برغبته بالرحيل عن الفريق، لكن رد النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو كان رافضًا بشكل قاطع مغادرة النجم الأرجنتيني.

ويستمر ليو في الغياب عن تدريبات الفريق، منذ استئنافها الاثنين الماضي.