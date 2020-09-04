الهلال الأحمر الإماراتي يرسل طائرة مساعدات طبية إلى سوريا للتصدي لجائحة كورونا

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات طبية ثانية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري؛ للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في سوريا، ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات؛ للحد من تفشي الجائحة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن الطائرة تحمل على متنها 25 طنا من الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية، يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية.



ومن جهته، قال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات؛ لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالميا.



وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية؛ لمواجهة تداعيات كورونا.



وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصا من الهيئة على تعزيز قدرات الجمعية الوطنية السورية ودعم جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية.



وأشار الفلاحي إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لكورونا، ومساعدة الكوادر الطبية، خط الدفاع الأول في هذه الجائحة على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا.