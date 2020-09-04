نصح وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية، متوقعًا زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتداعياتها على الاقتصاد.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، إن المواطنين بإمكانهم شراء الجنيهات أو السبائك، مستطردًا أن المرأة بإمكانها شراء مشغولات إذا أرادت الانتفاع بما حصلت عليه بالزينة.

من جانبه أضاف، وصفي واصف، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن جنيهات الذهب المتداولة في السوق مطبوع عليها صورة الملك جورج، محذرًا من أن البعض قد يتلاعب بالعيار المستخدم بها؛ لأنها عملة غير مدموغة.

ونصح المواطنين بالحصول على جنيه من محل مدموغ، أو اللجوء لجنيه إدوارد أو فيكتوريا أو إليزابيث لأنها جنيهات قديمة عيارها عالي، مؤكدًا أن المواطن يحصل على قيمة الذهب في أي مكان حول العالم.

وأكد رئيس الشعبة ونائبه أن الربحية من المعدن الأصفر تكون أكبر إذا كان المواطن طويل النفس في التعامل، متابعين: «محدش اشترى ذهب إلا وكسب محدش خسر في الذهب أبدًا، والذهب تشتريه من محل محترم أو صايغ العائلة».