رينو تعلن خطة إعادة هيكلة علاماتها التجارية

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو اليوم الخميس هيكلا مؤسسيا جديدا يضم 4 علامات تجارية، في أول محاولة من جانب الرئيس التنفيذي لوكا دي ميو، لإنعاش الشركة المتعثرة.

وإلى جانب علامات رينو وداتشيا وألبين، سيتم إطلاق علامة تجارية رابعة تركز على تقنيات النقل الجديدة، بحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم. وسيتولى مسؤولون كبار إدارة كل علامة تجارية على حدة، في حين يتولى دي ميو إدارة العلامة الأم رينو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دي ميو تولى رئاسة الشركة المتعثرة في يوليو الماضي وقبل إعلان الشركة تسجيل خسائر قياسية بلغت 3ر7 مليار يورو 06ر8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراكم المصاعب في شريكتها اليابانية، نيسان موتور.

وشملت خسائر رينو خلال النصف الأول من العام الحالي 8ر4 مليار يورو خسائر في نيسان الشريكة لها، والتي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها تتوقع خسائر قدرها 670 مليار ين (4ر6 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.

كانت رينو شطبت 6ر14 الف وظيفة في مختلف انحاء العالم وقللت طاقتها الإنتاجية بمقدار الخمس تقريبا في محاولة لخفض النفقات بأكثر من ملياري يورو. كما تستهدف الشركة خفض طاقتها الإنتاجية من 4 ملايين سيارة سنويا إلى 3ر3 مليون سيارة بحلول 2024.