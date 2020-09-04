«ذا لانسيت» الطبية: نتائج مبشرة للقاح كورونا الروسي

أفادت نتائج نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية اليوم الجمعة بنتائج مبشرة بشأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، على الرغم من الانتقادات التي وجهها سابقا مسئولون غربيون لتسرع روسيا في إعطاء ترخيص للقاح ضد فيروس كورونا قبل أن ينهي مراحله الأخيرة.

وفيما أشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها رد على المنتقدين، أوضحت المجلة الطبية المرموقة أن لقاح "سبوتنيك-5" الروسي لمرض كوفيد-19 حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.

إلى ذلك، أكدت الدورية أن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشارك فيهما 76 شخصا، كشفت أن جميع المشاركين طوروا أجساما مضادة بدون آثار جانبية خطيرة.

كما أشارت إلى أن "التجربتين اللتين استغرقتا 42 يوما، وشملتا 38 بالغا سليما، لم تظهرا أي آثار جانبية، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة".

لكن المجلة الطبية أكدت أن "هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد-19".

يذكر أن روسيا كانت أصدرت ترخيصا باستخدام اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، في الداخل في أغسطس وهي أول دولة تقدم على ذلك وقبل نشر أي بيانات أو بدء تجربة واسعة النطاق.

وأُطلق على اللقاح اسم سبوتنيك-5 تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي السابق.