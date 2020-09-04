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كوريا الجنوبية تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 6:05 ص

 أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية.

وذكر المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 الفا و 842 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.

ومن بين الـ198 إصابة جديدة، كان هناك 189 حالة انتقال للعدوى محليا و9 إصابات وافدة من الخارج.

وزاد عدد الحالات الحرجة والخطرة بمقدار 3 حالات إلى 157 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 253 حالة ليبلغ 15 الفا و 783 حالة.

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