 الجيش الهندي: الأزمة الحدودية مع الصين يمكن حلها عبر المحادثات - بوابة الشروق
الجمعة 4 سبتمبر 2020 9:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الجيش الهندي: الأزمة الحدودية مع الصين يمكن حلها عبر المحادثات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 8:46 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 8:46 م

قال قائد الجيش الهندي، الجنرال مانوج موكوند نارافان اليوم الجمعة، إن الأزمة الحالية على الحدود بين بلاده والصين في منطقة الهيمالايا الغربية يمكن حلها عبر المحادثات.

وأضاف نارافان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، خلال زيارة لمنطقة لاداخ "نحن على ثقة أن المشكلة يمكن أن تحل بالكامل عبر المحادثات"، مضيفا أن الموقف على خط السيطرة الفعلية متوتر قليلا ، "في إشارة للحدود مع الهند التي عززت فيها نيودلهي قواتها لصد أي محاولات توغل صينية".

وكانت الهند أعلنت يوم الاثنين الماضي، إن جنودها أحبطوا تحركات عسكرية صينية "استفزازية" بالقرب من الحدود المتنازع عليها في منطقة لاداخ، وذلك وسط مواجهة بين البلدين منذ عدة أشهر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك