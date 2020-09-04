دقيقة صمت في بيروت وقرع الأجراس ورفع الأذان تحية لضحايا وجرحى انفجار المرفأ

وقف المواطنون في مدينة بيروت اللبنانية دقيقة صمت تحية لضحايا وجرحى انفجار المرفأ تزامناً مع لحظة الانفجار عند الساعة السادسة وسبع دقائق ( بالتوقيت المحلي) مساء اليوم الجمعة.



ووقف المواطنون في بيروت دقيقة صمت وقرعت أجراس الكنائس، ورفع الأذان في المساجد في ذكرى مرور شهر على انفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، وذلك تلبية لدعوة قيادة الجيش" تحية لأرواح 190 شهيداً سقطوا في انفجار المرفأ وعلى نيّة شفاء آلاف المصابين والجرحى، وفي ذكرى مرور شهر على الانفجار".



كما توقف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة.



وقدم الجيش اللبناني التحية "للشهداء" الذين سقطوا في ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.



وقام أهالي الضحايا بوضع الورود البيضاء على نصب تذكاري في مرفأ بيروت.



وهز الانفجار مرفأ بيروت، والناجم عن انفجار كميات من نيترات الأمونيوم المُصادرة منذ 6 سنوات تقريباً من إحدى البواخر، وتمّ الاحتفاظ بطريقة غير آمنة بها في العنبر رقم 12 في المرفأ.



وتتابع وحدات الجيش اللبناني عمليات مسح الأضرار في المناطق المتضررة من الإنفجار.



وبعد الانفجار سارعت عدة دول صديقة وشقيقة إلى إرسال مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان، وأوكلت مهمة التنسيق إلى الجيش اللبناني الذي تسلّم الجزء الأكبر من هذه المساعدات.