 قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية - بوابة الشروق
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قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

هدى الساعاتى
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 2:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 2:28 ص

استلم السفير حسام الدباس قنصل عام دولة فلسطين عمادة السلك القنصلي بالاسكندرية، اليوم الخميس خلفا للسفير رشيد صديقوف قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي السابق، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.

وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداءا للسفير صديقوف وتمنى له التوفيق في مهامة الدبلوماسية القادمة.

كما قدم الدباس التهنئة للسفير كارين فسيليان قنصل عام روسيا الجديد ، وتمنى له التوفيق في مهمته.

حضر حفل الاستقبال القناصل العامون بالاسكندرية، أعضاء السلك الدبلوماسي، و لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

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