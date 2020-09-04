أمريكا تحث دول الجنوب الإفريقي على المساعدة في حل مشاكل زيمبابوي

حث بريان نيكولاس سفير أمريكا لدى زيمبابوي مجموعة التنمية لدول جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، على أن تكون أكثر استباقية في المساعدة في حل التحديات التي تواجهها زيمبابوي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن نيكولاس قوله في مقابلة مع هيئة إذاعة جنوب إفريقيا ومقرها جوهانسبرج اليوم الجمعة، إنه ينبغي للكتلة الإقليمية أن تساعد في "تعزيز الحوار الوطني".



وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين منذ يونيو الماضي، بعد اعتبار الولايات المتحدة ، هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا من "الخصوم الأجانب" واستغلال الاحتجاجات التي اجتاحت جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.



واتهمت سلطات زيمبابوي الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية وتغذية عدم الاستقرار.