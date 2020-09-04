بارولين ينقل لعون رسالة تضامن من البابا فرنسيس إلى الشعب اللبناني

نقل أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون رسالة تضامن من البابا فرنسيس إلى الشعب اللبناني وقال إن لبنان ليس وحيدا وبإمكانه الاتكال على الكرسي الرسولي.



واستقبل الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا الكاردينال بييترو بارولين، بحضور السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، والمونسنيور ايونوت ستاجاك، وأمين السر الخاص للكاردينال المونسنيور جيوزيبي فرانكوني.



ونقل الكاردينال بارولين إلى الرئيس عون "رسالة تضامن من البابا فرنسيس إلى الشعب اللبناني بجميع فئاته، في هذا الظرف الأليم الذي يجتازه بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، إضافة إلى مرافقته بالصلاة والمبادرات من أجل النهوض بلبنان من جديد".



وقال الكاردينال بارولين "إن لبنان ليس وحيدا أبدا في الظرف الأليم الذي يجتازه، فهو بإمكانه دوما الاتكال على دعم الكرسي الرسولي كما على التضامن الدولي معه."



من جهته، قال رئيس الجمهورية "إنني أتابع ما يقوله البابا فرنسيس عن لبنان، ومحبته الخاصة له عن كثب، وأود أن تنقلوا إلى قداسته محبتنا البنوية له، وبالغ امتناننا للعناية التي يوليها للبنان وشعبه بجميع فئاته"



وأكد الرئيس عون "على أن ما يبذله من جهود سواء عبر انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي تبّنتها الامم المتحدة او الدعوة المتجددة للحوار بين مختلف المسؤولين اللبنانيين تصب كلها في اتجاه تأكيد دور لبنان ورسالته وتوطيد أسس التلاقي بين جميع أبنائه من اجل مستقبل راسخ".



وكان الكاردينال بارولين قد وصل بعد ظهر أمس الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت)، في زيارة تستمر يومين للتضامن مع بيروت وعائلاتها المسيحية وجميع اللبنانين، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.



يذكر أن البابا فرنسيس كان قد دعا لأن يكون اليوم الجمعة في الرابع من أيلول يوم صلاة وصوم في العالم من أجل لبنان لمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف أكثر من 190 قتيلا، وستة آلاف مصاب، ودمارا هائلا في المرفأ والمناطق المحيطة به مما شرد 300 آلف شخص.