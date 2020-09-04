العراق: إحالة مشروع «بوابات النفاذ الدولية» لشركة نوكيا العالمية

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الجمعة، عن إحالة تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية لشركة نوكيا العالمية للسيطرة على سعات الانترنت الداخلة الى البلاد.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه جرى اختيار شركة نوكيا لتنفيذ المشروع من بين خمس شركات عالمية، لم يذكرها، "ووفق المعطيات الفنية الكفيلة بإنجاحه وماقدمته الشركة من عروض فنية وأسعار "تنافسية".



وجاء في البيان "يعد هذا المشروع ركيزة أساسية في حفظ أمن البلد وسيادته والقضاء بشكل كامل على عمليات التهريب التي كانت تحدث مخترقة أمن وسيادة بلدنا، وبما يدعم الاقتصاد العراقي والقضاء على عمليات الاحتيال والابتزاز الالكتروني، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تبث سمومها على أبناء الشعب العراقي".



وأشار البيان إلى أن مشروع بوابات النفاذ الدولية هو بوابة دخول الانترنت الى البلد ومن خلاله يتم السيطرة على السعات الداخلة من حيث تحليل البيانات وتحديد السعات وتحمل هذه السعات.



وأوضح أنه يمكن بواسطة المشروع وخاصية تحليل البيانات واكتشاف السعات المهربة خارج بوابات النفاذ الدولية مقارنة بالسعات التي تدخل من خلالها بأحدث المواصفات العالمية من حيث السعات العالية وسرعة البيانات.