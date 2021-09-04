الشروق يكشف كيف يفكر الأهلي فى تشكيل الجهاز المعاون لموسيماني بعد رحيل جونسون ومحلل الأداء

قال مصدر بالأهلي للشروق أن المدير الفنى للنادي الأهلي بيتسو موسيماني سيقوم خلال ساعات بإخطار لجنة التخطيط بالأهلي بما توصل إليه بشأن تعيين مدرب عام جديد خلفا لكيفين جونسون.



وكان كيفين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي قد رحل عن الجهاز الفني للفريق هو ويوشا فالوديا محلل الأداء عقب نهاية مباريات الدوري.



وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بأنه سيدرس عدد من السير الذاتية لإضافة مساعدين جدد له فى الجهاز الفني .

وعلمت الشروق أن هناك تفكير بالأهلي بعد إضافة أى عنصر جديد للجهاز الفني سوي إضافة محلل أداء وقد يكون مصري الجنسية.