 الشروق يكشف كيف يفكر الأهلي فى تشكيل الجهاز المعاون لموسيماني بعد رحيل جونسون ومحلل الأداء - بوابة الشروق
السبت 4 سبتمبر 2021 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الشروق يكشف كيف يفكر الأهلي فى تشكيل الجهاز المعاون لموسيماني بعد رحيل جونسون ومحلل الأداء

عمرو فهمي
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:42 م

قال مصدر بالأهلي للشروق أن المدير الفنى للنادي الأهلي بيتسو موسيماني سيقوم خلال ساعات بإخطار لجنة التخطيط بالأهلي بما توصل إليه بشأن تعيين مدرب عام جديد خلفا لكيفين جونسون.

وكان كيفين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي قد رحل عن الجهاز الفني للفريق هو ويوشا فالوديا محلل الأداء عقب نهاية مباريات الدوري.

وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بأنه سيدرس عدد من السير الذاتية لإضافة مساعدين جدد له فى الجهاز الفني .
وعلمت الشروق أن هناك تفكير بالأهلي بعد إضافة أى عنصر جديد للجهاز الفني سوي إضافة محلل أداء وقد يكون مصري الجنسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك