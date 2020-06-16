قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفقر موجود في كل دول العالم بما فيها المتقدمة والغنية، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بإسداء الحقوق للفقراء وتقليص عددهم وعدم ترك أي أحد منهم خلف الركب.

وأضافت القباج، خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن الوزارة تحرص على عدم حرمان الفقراء من تكافؤ الفرص التعليمية والحق في العلاج، موضحة أن المسألة مرتبطة بأزمة التوزيع وعدالته.

وأشارت إلى أن مصر من الدول التي تتسم بـ«التكاتف» والذي ظهر بصورة خاصة خلال أزمة كورونا، «في أزمة كورونا محدش جاع؛ لأن المجتمع متكاتف مع بعضه وهي سمة من سمات المصريين الأصيلة».

وأكدت وزيرة التضامن، أنه لن يستطيع أحد أنا يعاير مصر بالفقر، قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري وخاصة البسطاء وتوفير جانب حقوقي وإنساني واضح وصريح لتحقيق عدالة التوزيع.

وذكرت أن مسألة عدالة التوزيع واضحة للغاية في كل لقاءات وخطابات الرئيس السيسي من أجل ترشيد الموارد لمن يستحقها، متابعة أن «العديد يشتكون من قلة الموارد، لكن ما يحدث هو إعادة توزيعها قدر المستطاع».

ولفتت إلى أن الاهتمام الشديد بالفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة كالصيادين أحد الموضوعات التي تشغل بال الرئيس السيسي، قائلة إنه يفكر في الملابس والأحذية التي يرتدونها.