إعادة طفل لوالدته عقب فقده بالمترو

نجحت الأجهزة الأمنية بمحطة مترو الزهراء في إعادة طفل لوالدته عقب فقده بمحطة مترو دار السلام.



تبلغ للأجهزة الأمنية بمحطة مترو الزهراء من سيدة – مقيمة بالقاهرة - أنه حال استقلالها أحد قطارات المترو من محطة دار السلام بالقاهرة صحبة طفلها أُغلقت أبواب المترو دون صعود نجلها وتحرك بها القطار لمحطة الزهراء.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحطة مترو دار السلام من العثور على الطفل وتم استدعاء والدته للمحطة واستلمت نجلها عقب تقديم شهادة ميلاده وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.



ومن جهتها أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية والجهد المبذول فى إعادة نجلها لها.