الكويت تسجل حالة وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 410 آلاف و270، في حين تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2423.

وقال الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها، موضحًا أن هناك 59 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال إنه جرى تسجيل 187 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 405 آلاف و770 حالة.