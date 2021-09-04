سعد شلبي: النادي الأهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط

قال الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي ، إن الأهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأفرع الأربعة الرئيسية للأهلي في القاهرة وفرع مدينة الأقصر بحجم استثمارات كبيرة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في الأهلي مدينة نصر 251 مليون جنيه، و81 مليون جنيه استثمارات في أهلي الجزيرة، و 761 مليون جنيه استثمارات أهلي التجمع الخامس الذي يشهد نهضة حضارية.

وأشار شلبي، إلى أن حجم استثمارات النادي الأهلي في البنية التحتية فقط مليار و292 مليون جنيه، فيما يبلغ دخل النادي الأهلي من الرعاية 510 مليون جنيه ليكون بذلك الأهلي النادي الأكثر حصولا على مبالغ من الرعاية في المنطقة كما وصل حقوق الرعاية والبث لما يقرب من مليار جنيه.

وأوضح أن قيمة الفرق مع أقرب المنافسين للنادي الأهلي ملياري جنيه.