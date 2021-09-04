اليابان تستعد لتمديد حالة الطورائ لمكافحة كورونا في طوكيو

أفاد تقري إخباري، اليوم السبت، بأن اليابان تستعد لتمديد حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة جائحة كورونا لحوالي أسبوعين في العاصمة طوكيو و3 مقاطعات محيطة بها.



وقالت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية الصادرة اليوم، إنه سيتم النظر في تمديد الطوارئ بـ6 مقاطعات أخرى، من بينها المركزان الصناعيان أوساكا وأيتشي، بعد انتهاء حالة الطوارئ السارية حاليا يوم12 سبتمبر.



وقالت الصحيفة إن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار في هذا الشأن.



وتخضع 21 مقاطعة في أنحاء أنحاء اليابان، للطوارئ حاليا. ورغم أن حالات الإصابة بكورونا في طوكيو تشهد اتجاها هبوطيا، لا تزال الأعداد مرتفعة نسبيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وسجلت العاصمة اليابانية اليوم السبت 2362 إصابة جديدة بكورونا، وانخفضت الحالات الخطيرة إلى 267 من 278 في اليوم السابق.



وأشارت "ماينيتشي" إلى مقاطعات، تشمل إيباراكي وتوتشيجي وأوكاياما وهيروشيما، تدرس رفع حالة الطوارئ وربما الانتقال إلى تدابير أقل تقييدا بعد 12 سبتمبر.