روسيا تتوقع إنهاء بناء ميناء فضائي طال انتظاره في عام 2022

تعتزم روسيا إنهاء البناء في ميناء "فوستوشني" الفضائي، الذي يواجه مشكلات، العام المقبل، مما يسمح لهيئة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بالاعتماد أقل على منشأة "بايكونور" لإطلاق المركبات الفضائية في كازاخستان.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن رئيس هيئة الفضاء، دميتري روجوزين، اليوم السبت قوله "في عام 2022، يجب أن نستكمل البناء. وبعد ذلك سنبدأ اختبار جميع الأنظمة".



وطبقا للكرملين، فقد زار الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، ميناء "فوستوشني"، هذا الأسبوع، لتفقد التقدم في عملية البناء.



ويقع الميناء الفضائي في أقصى الشرق الروسي، على بعد حوالي 6 آلاف كيلومتر من موسكو. وكان يعمل بشكل جزئي لمدة خمس سنوات تقريبا، لكن لم يتم سوى إطلاق صواريخ "سويوز" حتى الآن من الموقع.



وكان ميناء "فوستوشني كوسمودروم" قد تعرض للعديد من عمليات التأجيل وما يزعم من اختلاس جماعي، منذ البدء في بنائه، قبل عقد من الزمن.



ومن المتوقع أن تعمل منشأة "فوستوشني"، وترجمتها المنشأة "الشرقية"، كموقع رئيسي روسي لإطلاق المركبات، وبالتالي تقلص اعتماد صناعة الفضاء الوطنية على قاعدة "بايكونور كوسمودروم" الكازاخستانية، التي بناها الاتحاد السوفيتي، والتي تستأجرها روسيا بمبلغ 115 مليون دولار سنويا.