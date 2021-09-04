لقى ٧ أشخاص مصرعهم وأصيب ٣٠ شخصا آخرون في حادث انقلاب اتوبيس بطريق السويس- القاهرة، اليوم السبت، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة "كمين ١٠٩ " بطريق السويس- القاهرة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس بسرعة إرسال ٢٠ سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال الدكتور اسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، ان المديرية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، مضيفا أنه تم فتح غرف العمليات للحالات التى تحتاج لتدخل جراحي.

وأضاف الدكتور اسماعيل الحفناوى، فى تصريحات صحفية له اليوم، ان المستشفى مازالت تستقبل مصابين من الحادث ، لافتا إلى أن الحصر المبدئى أسفر عن ٧ وفيات تم نقلهم الى المشرحة، فيما نقل المصابون الى قسم الطوارئ بالمستشفى العام.