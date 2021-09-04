 منتخب تونس يواجه نظيره الأردني في نهائي كأس العرب للسيدات - بوابة الشروق
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منتخب تونس يواجه نظيره الأردني في نهائي كأس العرب للسيدات

د ب أ
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:01 ص

حجز منتخب تونس مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس العرب للسيدات، بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الجزائر، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجلت للمنتخب التونسي كل من غادة عيادي وصابرين اللوزي، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق إيمان مروش ونعيمه بوهني.

وبعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح، تفوق المنتخب التونسي بنتيجة 4-3.

وكان منتخب الأردن قد تأهل للمباراة النهائية، التي تقام يوم الإثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب، بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 5-2 في وقت سابق من يوم الجمعة.


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