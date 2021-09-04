منتخب تونس يواجه نظيره الأردني في نهائي كأس العرب للسيدات

حجز منتخب تونس مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس العرب للسيدات، بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الجزائر، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجلت للمنتخب التونسي كل من غادة عيادي وصابرين اللوزي، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق إيمان مروش ونعيمه بوهني.

وبعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح، تفوق المنتخب التونسي بنتيجة 4-3.

وكان منتخب الأردن قد تأهل للمباراة النهائية، التي تقام يوم الإثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب، بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 5-2 في وقت سابق من يوم الجمعة.