تركيا تفوز على جبل طارق وتستعيد صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال

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استعاد المنتخب التركي صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على مضيفه منتخب جبل طارق 3 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من التصفيات، والتي شهدت فوز المنتخب الهولندي على ضيفه مونتينيجرو 4 / صفر والنرويج على لاتفيا 2 / صفر.

وسجل أهداف المنتخب التركي هليل دروزفيزاوجلو وهاكام كالهانجولو وكينان كرامان في الدقائق 54 و65 و83.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب جبل طارق بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، اكتسح المنتخب الهولندي ضيفه منتخب مونتينيجرو برباعية نظيفة، سجلها ممفي ديباي (هدفين) في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و62 وجيورجينيو فاينالدوم وكودي جاكبو في الدقيقتين 70 و76.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب مونتينيجرو عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب النرويجي على مضيفه منتخب لاتفيا 2 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ومحمد اليونسي في الدقيقة 60.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد منتخب لاتفيا عند أربع نقاط في المركز الخامس.