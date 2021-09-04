ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقما قياسيا من إصابات كورونا بلغ 1533

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سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مجددا، رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأربع وفيات على الرغم من خضوعها لإغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع.

وسجلت الولاية، 1533 إصابة جديدة بكوفيد-19 منقولة محليا خلال 24 ساعة حتى الساعة 0800 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في الولاية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هذه هي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في أي منطقة أسترالية.

وتم إعطاء أكثر من 2ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى الآن، وأصبحت نسبة التطيعم الكامل 36% من كل البالغين الذي تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

وسجلت أستراليا 56500 إصابة بكوفيد-19 في مختلف أنحاء البلاد، كما سجلت أكثر من ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.